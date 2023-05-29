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İzmir'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı

Giriş: 29.05.2023 - 00:24 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
İzmir'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
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AA

Zafertepe Mahallesi 574 Sokak'ta aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan iki grup konuşmak için bir araya geldi.

Gruptakiler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki tarafın da silah kullandığı olayda Abdulkadir Y. (24) başından, 4 kişi de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla, Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanelerin önünde yaralı yakınlarının toplanması üzerine polis güvenlik önlemi aldı.

Abdulkadir Y'nin durumunun ağır olduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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