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İzmir'de silahlı kavga: 2 ağır yaralı

İzmir'de aralarında husumet bulunan kişilerin tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların hedefi olan 2 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Giriş: 05.06.2023 - 06:36 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de silahlı kavga: 2 ağır yaralı
AA

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Güney Mahallesi 1151 Sokak'ta M.Ö. ile aralarında husumet olduğu öğrenilen S.S. ve A.S. arasında tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre; tartışmanın büyümesine üzerine çıkan kavgada M.Ö, tabancayla ateş ettiği S.S. ve A.S'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kaçan M.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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