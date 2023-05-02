Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü

İzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

İzmir Kemalpaşa'da tartıştığı husumetlisinin silahlı saldırısında ağır yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi

Giriş: 02.05.2023 - 04:37 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü
İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, G.Ç. ile aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen Ramazan D. (32), Armutlu Hürriyet Mahallesi'nde tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, G.Ç. üzerindeki tabancayla ateş ederek, Ramazan D'yi ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan D, buradaki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre, Ramazan D'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yaşlı çifte otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yaşlı çifte otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Taksim Meydanı yaya ve araç trafiğine açıldı
Taksim Meydanı yaya ve araç trafiğine açıldı
Yamaç paraşütü pilotu Rus turist kayalıklara çakıldı
Yamaç paraşütü pilotu Rus turist kayalıklara çakıldı
Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.