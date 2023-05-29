Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

İzmir'de silahlı borç-alacak kavgası: 5 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Giriş: 29.05.2023 - 04:02 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de silahlı borç-alacak kavgası: 5 yaralı
İzmir'de silahlı borç-alacak kavgası: 5 yaralı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Olay, akşam saatlerinde Zafertepe Mahallesi 574. Sokakta meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında borç-alacak meselesi nedeniyle husumetli olan iki grup, konuşmak için bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. İki grup da birbirlerine tabancalarla ateş ederken, olayda Abdulkadir Y. (24) başından, kardeşi Ali Y. ve 3 kişi daha vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olan Abdulkadir Y., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer 4 yaralı ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İzmir'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
İzmir'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Emine Erdoğan'dan seçim sonuçlarına ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan seçim sonuçlarına ilişkin paylaşım
İzmir'de cinayet
İzmir'de cinayet

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.