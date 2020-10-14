İzmir'de silahla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Yenişehir Mahallesi'nde kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce silahla vurularak ağır yaralanmasının ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yusuf Öztürk (39),müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öztürk'ün cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

- Gasp iddiası

Öztürk'ün olay günü arkadaşıyla mahalleye gittiği, maskeli şüphelilerce gasbedilmek istendiği, karşı koyduğu için silahla vurulduğu iddia edildi.

Zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.