İzmir'de silahla gasp girişiminde bulundukları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gasp ihbarı üzerine Koyundere Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki Asarlık otoban köprüsü ayaklarının bulunduğu bölgeye gitti.

Ekipler, silah zoruyla S.G. (18) ile M.P'yi (20) gasbetmek isteyen F.D. (24),S.D. (21),E.N'yi (22) suçüstü yakaladı.

F.D, S.D, E.N, S.G. ile M.P'nin üst aramasında 63 uyuşturucu hap, silah, şarjör, fişek ele geçirildi.

Olayın uyuşturucu pazarlığı sırasında çıkan tartışmayla başladığı, F.D, S.D. ile E.N'nin silah zoruyla S.G. ve M.P'nin 735 lirasını aldıkları öne sürüldü.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

S.G. ile M.P. hakkında da uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.