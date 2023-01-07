İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu

AA

AA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ödemiş KOM Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığını önleme faaliyetleri kapsamında Ödemiş ve Kiraz'da L.K. M.C ve Y.Ç'nin kurusıkı tabancaların namlularını açarak silah ticareti yaptıkları bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 13 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 180 tabanca fişeği ile çok sayıda silah aparatı ve namlu açmakta kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.