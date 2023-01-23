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İzmir'de Sezonbet Sitesine yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda kişiye gözaltı

İzmir'de, Sezonbet bahis sitesine yasa dışı bahis oynatılmasıyla ilgili çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok kişi gözaltına alındı

Giriş: 23.01.2023 - 09:36 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de Sezonbet Sitesine yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda kişiye gözaltı
İzmir'de yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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İHA

İzmir'de polis tarafından yasa dışı bahis ile ilgili düzenlen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah Sezonbet bahis sitesine yasa dışı bahis oynatılmasıyla ilgili çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sezonbet sitesi casino, bahis gibi kelimelerde başta olan ve bahis oynatan bir web sitesidir.

Olayda ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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