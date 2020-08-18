İzmir'de sergilenen Atatürk'ün kullandığı vagon, kapalı alana taşınacak

AA

TCDD bünyesinde müzeye dönüştürülen ve Alsancak Garı önünde ziyaret edilebilen vagon, restorasyonlara rağmen orijinalliğini halen koruyor.

Atatürk'ün yurt içi gezilerinde kullanılmak üzere 1926'da Alman bir şirkete yaptırılan vagon içerisinde toplantı salonu, tam donanımlı mutfak, özel tasarlanmış banyo ve yatak odaları, Atatürk’ün çalışma masası ile yaver odası bulunuyor.

2007 yılında müzeye dönüştürülen ve 13 yıldır Alsancak Garı İZBAN çıkışındaki açık alanda sergilenen vagonun, kötü hava koşullarından olumsuz etkilenmemesi ve vatandaşlara daha sağlıklı ziyaret imkanı sunulabilmesi için gar içindeki 1 nolu kapalı peronda özel sergi alanına taşınacağı belirtildi.