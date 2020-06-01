İzmir'de şehirler arası kısıtlamanın kalkmasının ardından hareketlilik başladı

Kentten ayrılmak isteyenler, kısıtlamanın kalkmasının ardından sefer yapacak otobüslere binmek üzere İzmir şehirler arası otobüs terminaline geldi.
Otobüslerin sefer saatlerini bekleyenleri, güvenlik görevlileri maske takmaları konusunda sık sık uyardı.
Hareket saati gelen otobüslere binen yolcular sosyal mesafe kuralına uygun şekilde koltuklara yerleştirildi.
Sağlık çalışanı olarak görev yapan Ömür Sarıtoprak, otobüslerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarının başarılı bir şekilde uygulandığına dikkat çekerek "Otobüslerde sosyal mesafe kurallarına uyuluyor. Bir artı bir şeklinde oturuluyor. Dezenfekte şartları sağlanmış. Firmalar her türlü kurala dikkat ediyor. O açıdan bakınca biz de daha güvenli seyahat etmiş oluyoruz." diye konuştu
Ramazan Bayramı'ndan dolayı iki haftadır İzmir'de bulunan Göktürk Ulubey, "Bayram vesilesiyle ailemizin yanında bulunduk. Yasak nedeniyle yaşadığımız şehre dönemedik. Yasak bugün kalkıyor biz de Ankara'ya geri dönüyoruz." dedi.
Otogarda yazıhane işletmecisi olan Hıdır Yılmaz, kısıtlamanın kalkmasının ardından yoğunluğun başladığını belirtti.
Bilet satışlarında da hem bugün hem de gelecek günlerde yoğunluk olduğunu söyleyen Yılmaz, "Otobüslerde yüzde elli oturma kapasitesi var. Talep çok. Mecburen sefer sayılarını artırmak zorundayız. Günde 10 araba kaldırıyorduk. Bundan sonra artış olacağına inanıyoruz." dedi.
- Manisa
Manisa'da sokağa çıkma ile şehirler arası seyahat kısıtlamasının son anına kadar polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü.
Türkiye genelinde 00.00 itibarıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından Manisa'da da çok sayıda sürücü yollara çıktı.
İl genelinde 3 Nisan'da başlayan seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle özellikle kentin İzmir ile bağlantısının sağlandığı Sabuncubeli tünelleri ile E-96 kara yolunun her iki yönünde yoğunluk oluştu.
,Kamil Tekmen
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!