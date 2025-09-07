Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de sanayi sitesinde yangın | Son dakika haberleri

        İzmir'de sanayi sitesinde yangın

        İzmir Kemalpaşa'da sanayi sitesinde çıkan yangında 8 iş yeri ve 3 araç kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2025 - 05:59 Güncelleme: 07.09.2025 - 05:59
        İzmir'de sanayi sitesinde yangın
        Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde kimyasal yağ satışı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki dükkanlara da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 8 iş yeri ve 3 araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

