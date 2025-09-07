İzmir'de sanayi sitesinde yangın

Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde kimyasal yağ satışı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki dükkanlara da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 8 iş yeri ve 3 araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

REKLAM advertisement1