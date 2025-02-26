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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de sahte zeytinyağı cezası: 773 bin TL | Son dakika haberleri

        İzmir'de sahte zeytinyağı satanlara 773 bin TL ceza

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sahte zeytinyağı sattığı belirlenen 3 firmaya toplam 773 bin lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 14:53 Güncelleme: 26.02.2025 - 14:54
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        İzmir'de sahte zeytinyağı cezası: 773 bin TL
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        İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa ilçesinde zeytinyağı üretimi ve ticareti yapan firmalara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda numunelerinde tağşiş ve taklit yapıldığı tespit edilen 3 firmaya toplam 773 bin lira para cezası verildi. Ekipler ayrıca, tağşişli yağları gerçek dışı bilgi ve belgelerle ihraç etmeye çalışan firmalar hakkında suç duyurusunda bulundu.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, tüketicilerin gerçek ve kaliteli zeytinyağına erişiminin güvence altına alınması için sahada olmaya devam edeceklerini belirtti.

        Vatandaşların güvenilir kaynaklardan zeytinyağı satın almaları gerektiğini ifade eden Şahin, "Vatandaşlar, ürünlerin etiket bilgilerini dikkatle inceleyerek Tarım ve Orman Bakanlığının 'Güvenilir Gıda' platformu üzerinden ürünleri sorgulayabilirler. Ayrıca gıda güvenliğiyle ilgili bir olumsuzluk görüldüğünde ALO 174 Gıda Hattı'nı arayarak ihbarda bulunabilirler" dedi.

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        #sahte zeytinyağı
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