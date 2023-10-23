İzmir'de sahte içkiden ölüm

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Bozyaka Mahallesi'nde İsmail Nişan'dan bir süredir haber alamayan yakınları evine gitti. Yalnız yaşayan yakınları Nişan'ı hareketsiz halde yatarken buldu. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

DHA'nın haberine göre; ihbarla eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nişan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Evde yapılan incelemelerde pet şişede sahte içki bulundu. Sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen Nişan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.