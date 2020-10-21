İzmir'de sahte içkiden 1 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 11 Ekim'de Ödemiş Devlet Hastanesine başvuran Soner P. (25),10 günlük yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

Soner P'nin cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.