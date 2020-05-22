İzmir'in Ödemiş ilçesindeki sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, YSE Köprüsü'ndeki uygulama noktasında S.D'nin kullandığı plakası belirtilmeyen bir aracı durdurdu.

Aracın bagajında bir miktar sahte içki ile 62 sahte barkot ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı, kaçak ürünlere el konuldu.