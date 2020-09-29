İzmir’de sahte içki operasyonu!

İHA

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Buca ve Konak ilçelerinde sahte içki imal edildiği ve depolarda saklandığı bilgisi üzerine operasyonun düğmesine bastı.

4 Adreslere baskın yapan ekipler; 11 bin 583 şişe sahte içki ile etil alkol, 50 bin etiket, 15 bin boş şişe, 15 bin kapak ve sahte içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Operasyonda ise 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

2020 YILINDA 115 OPERASYON

Öte yandan ekiplerin, 2020 yılında sahte içki imal edilen ve depolanan adreslere toplam 115 ayrı operasyon düzenlendiği, yakalanan 176 şüpheliden 15'inin tutuklandığı öğrenildi.