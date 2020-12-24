İHA

İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy Mahallesi'ndeki bir evde sahte şarap üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda 5 ve 220 litrelik bidonlar halinde 11 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi.

Olayla ilgili M.G. isimli 1 şahıs gözaltına alınırken, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.