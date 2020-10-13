İzmir'de sahte içki operasyonlarında yakalanan 20 zanlı adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye götürüldü.

Operasyon kapsamında yaklaşık 150 kişinin ifadesine başvurulduğu, 32 adrese baskın yapıldığı, 15 bin 877 litre sahte etil alkol ile pet ve cam şişelerde 240 litre sahte içki ele geçirildiği öğrenildi.

Bu arada, aynı soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 zanlının tutuklandığı belirtildi.