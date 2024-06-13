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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de sahte altın dolandırıcılığı: 3 tutuklama | Son dakika haberleri

        İzmir'de sahte altın dolandırıcılığı: 3 tutuklama

        İzmir'in Bornova ilçesinde inşaat kazısında altın bulduklarını söyleyerek bir kişiyi 215 bin lira dolandırdıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 03:33 Güncelleme: 13.06.2024 - 03:34
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        İzmir'de sahte altın dolandırıcılığı: 3 tutuklama
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        İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir kişinin 17 Mayıs'ta sahte altınla dolandırılması şikayeti üzerine çalışma yaptı.

        İletişime geçtikleri kişiye inşaat kazısında altın bulduklarını söyleyerek, 215 bin lira karşılığında sahte altın sattıkları ileri sürülen O.Ö, M.B. ve E.T, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tespit edildi.

        AA'nın haberine göre; polis ekipleri, iki gün önce düzenlenen operasyonla şüphelileri yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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