DHA

İzmir genelinde bugün saat 01.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, kısa sürede yaşamı etkiledi. Birçok ilçede su baskınları yaşanırken, vatandaşlar suları tahliye etmek için büyük mücadele verdi.

Gök gürültülü ve yıldırım eşliğinde yağan sağanak yağış, trafikte bulunan sürücülere de zor anlar yaşattı. bazı mahallelerde yaşanan su baskınları ihbarları üzerine itfaiye ekipleri, sevk edilerek pompa aracılığı ile ev ve otoparklarda suları tahliye çalışması başlattı.

İZMİR VALİLİĞİ UYARDI

Öte yandan, İzmir Valiliği sağanak yağış öncesi uyarıda bulundu. DHA'nın haberine göre; sosyal medya aracılığıyla yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sebebi ile ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı tüm hemşehrilerimizin dikkatli ve tedbirli olmasını önemle rica ederiz."