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        Haberler Gündem İzmir'de sağanak etkili oldu - Güncel haberler

        İzmir'de sağanak etkili oldu

        İzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede etkisini gösterdi, Narlıdere ve Balçova ilçesindeki birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 21:13 Güncelleme: 05.09.2023 - 21:13
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        İzmir'de sağanak etkili oldu
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        İzmir´de akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

        Narlıdere ve Balçova ilçesinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar trafikle ilerlemekte güçlük çekti.

        Vatandaşlar ise sağanağın yoğun olduğu sırada saçak altlarına sığındı.

        Balçova'da bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi acil servisi giriş bölümünü sağanak nedeniyle su bastı.

        Görevliler su tahliye işlemi başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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