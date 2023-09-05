İzmir'de sağanak etkili oldu
İzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede etkisini gösterdi, Narlıdere ve Balçova ilçesindeki birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti
İzmir´de akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.
Narlıdere ve Balçova ilçesinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar trafikle ilerlemekte güçlük çekti.
Vatandaşlar ise sağanağın yoğun olduğu sırada saçak altlarına sığındı.
Balçova'da bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi acil servisi giriş bölümünü sağanak nedeniyle su bastı.
Görevliler su tahliye işlemi başlattı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.