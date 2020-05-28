İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

İddiaya göre, Reis Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde Özcan Öner'e (37) S.P. araç içerisinden pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karın bölgesine isabet eden saçmalardan dolayı ağır yaralanan Öner, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.