Olay, saat 20.30 sıralarında Yeşillik Caddesi Paşaköprü Mezarlığı yakınında meydana geldi. Ahmet Demircan, cadde üzerindeki tekel marketin önünde durduğu sırada, Adnan K. pompalı tüfekle ateş açarak kayıplara karıştı.









Olayda vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Demircan, ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Demircan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Demircan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



KISA SÜREDE YAKALANDI



Öte yandan, polis ekipleri Ahmet Demircan'a pompalı tüfekle saldırarak kaçan Adnan K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinin bulunduğu noktalardaki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, kısa süre içerisinde Adnan K.'yı yakaladı. Adnan K., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.