İzmir'de polis baskını!

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Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir kişinin adresinde çok sayıda silah olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli S.K.'nın (45) adresine savcılık izni ile operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 4 tabanca 22 sarjör, 433 fişek ve tabancalara ait parçalar ele geçirildi. S.K. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, silahlara el konuldu. S.K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.