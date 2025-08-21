Habertürk
        Haberler Gündem Çevre İzmir'de planlı su kesintileri | Son dakika haberleri

        İzmir'de planlı su kesintileri 22 Ağustos'tan itibaren 3 günde bir uygulanacak

        İzmir'in merkez ilçelerinde 5 günde bir uygulanan planlı su kesintilerinin, yarından itibaren 3 günde bir yapılacağı, plana Menemen ilçesindeki bazı mahallelerin de eklendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 17:13 Güncelleme: 21.08.2025 - 17:13
        İzmir'de planlı su kesintileri
        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki​​​​​​​ hesabından yapılan açıklamada, kuraklık kaynaklı su kesintileri süresince ölçülen su tüketim değerleri ve kalan su rezervi göz önünde bulundurularak, 22 Ağustos'tan itibaren kesinti planında değişiklik yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Yeni planda 3 ayrı bölge tanımlanmış olup, mevcutta olduğu gibi 23.00-05.00 saatlerinde her gün bir bölgede kesinti yapılacaktır. Ayrıca yeni planlamaya Menemen ilçesinin bazı mahalleleri de dahil edilmiştir. Mahalle bazlı kesinti planına https://izsu.gov.tr/tr/Duyurular/263 bağlantısından ulaşabilirsiniz."

        İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu.

        İZSU'dan 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, planlı su kesintilerinin 31 Ağustos'a kadar devam edeceği belirtilmişti.

