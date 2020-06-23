İzmir'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

B.S. idaresindeki 35 V 0945 plakalı otomobil, İzmir-Aydın Otoyolu Çamkule mevkisinde emniyet şeridinde park halindeki A.B'ye ait 80 ABK 686 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

Ağır yaralanan sürücü B.S, 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.