İzmir'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Hüseyin Yokuş yönetimindeki 68 DY 171 plakalı otomobilin egzoz borusu İzmir Çevreyolu Ataşehir yol ayrımında yere düştü.

Boruyu almak isteyen Yokuş otomobilinden indi. Bu sırada Menemen yönüne giden M.İ. idaresindeki 35 UIS 04 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan Yokuş'a çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hüseyin Yokuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

M.İ, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.