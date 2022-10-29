İzmir'de otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu öldü.

O.K. idaresindeki otomobil, Ödemiş-Kiraz kara yolu Kurucuova Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Hüseyin Gökçe'ye (80) çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Gökçe'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan sürücü O.K. kazanın ardından jandarma karakoluna giderek teslim oldu.