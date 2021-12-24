İzmir'de otomobilin çarptığı kişi kurtarılamadı

Ödemiş-Kiraz kara yolu Kurucova Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ali İşler'e, N.K. idaresindeki 09 UA 025 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinde Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan İşler müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü N.K. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.