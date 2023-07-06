İzmir'de otomobilin çarptığı kadın öldü
İzmir Bornova'da otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Metrelerce savrulan kadın, hayatını kaybetti
İzmir'in Bornova ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Ankara Caddesi Nilüfer kavşağında meydana geldi. K.Ö. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan kadını gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri ilk kontrollerinde üzerinden kimlik çıkmayan 40 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.