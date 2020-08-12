Torbalı'da E.U. idaresindeki 42 DUM 40 plakalı otomobil, Ayrancılar-Pancar yolu kenarında park halindeki TIR'ın dorsesine çarptı.

Kazada sürücü hafif yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan S.K, olay yerinde hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre; İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.