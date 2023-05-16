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İzmir'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü

İzmir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil demir yüklü TIR'a çarptı. Feci kazada aracıyla sıkıştığı TIR'ın altından çıkarılan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Giriş: 16.05.2023 - 06:07 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü
İzmir'de feci kaza: 1 ölü
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AA

İzmir'in Buca ilçesinde TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Bolat (29) yönetimindeki otomobil, İzmir çevre yolu Buca ayrımında arızalanarak duran K.Ç. idaresindeki demir yüklü TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZA YERİNDE ÖLDÜ

AA'nın haberine göre, ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı TIR'ın altından çıkarılan Bolat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Bolat'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerince TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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