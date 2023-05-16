İzmir'de feci kaza: 1 ölü

Mustafa Bolat (29) yönetimindeki otomobil, İzmir çevre yolu Buca ayrımında arızalanarak duran K.Ç. idaresindeki demir yüklü TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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