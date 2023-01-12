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İzmir'de otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü

İzmir Çiğli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki TIR'ın demir yüklü dorsesine çarptı. Dorsenin altına giren otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Giriş: 12.01.2023 - 04:32 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü
Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü
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AA

İzmir'in Çiğli ilçesinde park halinde olan TIR'a çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

Engin Çınar'ın (40) kullandığı otomobil, Balatçık Mahallesi Anadolu Caddesi'nde kontrolden çıkarak park halindeki TIR'ın demir yüklü dorsesine arkadan çarptı. Kazada dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü Çınar, araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılan Çınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çınar'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay sebebiyle bir süre trafiğe kapatılan caddedeki ulaşım, ekiplerin temizlik çalışması sonrası normale döndü.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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