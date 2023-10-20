İzmir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Ö.K. (27) idaresindeki otomobil ile Mustafa B'nin (63) kullandığı traktör, Küçükavulcuk Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile traktörde bulunan Nuray B. (53) ve Hilal B. (9) yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.