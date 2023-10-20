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        Haberler Gündem İzmir'de otomobil ile traktör çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        İzmir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 03:22 Güncelleme: 20.10.2023 - 03:22
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        İzmir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
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        Ö.K. (27) idaresindeki otomobil ile Mustafa B'nin (63) kullandığı traktör, Küçükavulcuk Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile traktörde bulunan Nuray B. (53) ve Hilal B. (9) yaralandı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.​​​​​​​

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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