İzmir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı



İzmir'in Dikili ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İzmir-Dikili kara yolunun Çandarlı Mavi Kent mevkisinde, Hakan Pars idaresindeki 20 EE 587 plakalı otomobil ile H.D. yönetimindeki 35 H 4607 plakalı traktör çarpıştı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Hakan Pars'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü H.D, Dikili Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.