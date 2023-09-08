İzmir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kurye kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, E.D. (19) idaresindeki otomobil ile Şafak Görkem Yeniay'ın (21) kullandığı motosiklet, Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

MOTOSİKLETLİ KURYE KURTARILAMADI

Kazada otomobilin sürücüsü ve motosikleti kullanan kurye yaralandı. AA'nın haberine göre, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kurye, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.