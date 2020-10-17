İzmir'de Adem B'nin kullandığı 45 ACJ 137 plakalı otomobil, Ege Caddesi'nde yola çıktığı sırada Fatih Solmaz (34) idaresindeki 15 TA 642 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ve Tolga Dede (30) yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Solmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Dede, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. AA'nın haberine göre; motosikletin ters yönde ilerlediği öne sürüldü. Kaza yerine gelen Solmaz’ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.