Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Menderes Caddesi'nde S.E. yönetimindeki 26 AAK 647 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Gürkan Esmer'in (46) kullandığı 35 AYS 140 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle Esmer, savrularak yol kenarına düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yapılan kontrollerde Esmer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Esmer'in cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazanın ardından otomobil sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.