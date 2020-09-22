GÜNCELLEME - İzmir'de otluk alanda yangın çıktı

Salim Bey Mahallesi Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan otluk alanda henüz belirlenmeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine bağlı 17 itfaiye aracı, 3 arazöz ve personel sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Ayrıca yangınla ilgili M.C. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.