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İzmir'de otluk alanda yangın çıktı

İzmir'in Dikili ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, yangına ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

22.09.2020 - 08:05 | Güncelleme: ABONE OL
GÜNCELLEME - İzmir'de otluk alanda yangın çıktı
AA

Salim Bey Mahallesi Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan otluk alanda henüz belirlenmeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine bağlı 17 itfaiye aracı, 3 arazöz ve personel sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Ayrıca yangınla ilgili M.C. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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