AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılımıyla İzmir depremiyle ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda, deprem sonrası yürütülen ve planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşların evlerine girebileceğini belirtti. Bakan Kurum güçlendirme yapılmadan orta hasarlı binalara giremeyiz.

Murat Kurum bunun yanında "Çadır kentlerde, içinde Kovid-19 testi dahi yaptırılabilecek polikliniklerimiz kurulmuş durumdadır" dedi.