İzmir'in Bornova ilçesindeki ormanlık alanda yüksek gerilim hatlarının kopması sonucu meydana gelen yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı 5. Sanayi Sitesi yakınlarında yüksek gerilim hattındaki tellerinin kopması sonucu ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede müdahale ettikleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.