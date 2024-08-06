Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İzmir'de orman yangınları daha çok "hafta sonu" çıkıyor | Son dakika haberleri

        İzmir'de orman yangınları daha çok "hafta sonu" çıkıyor

        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Baysal, kentte orman yangınlarının daha çok cumartesi ve pazar günleri çıktığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 10:34 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'de orman yangınları daha çok "hafta sonu" çıkıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Baysal, bu yıl hava sıcaklığının zaman zaman rekorlar kırdığını ifade ederek, yangınlar açısından kritik günlerden geçildiğini kaydetti.

        Vatandaşların hassas davranmasının önemini dile getiren Baysal, "İzmir'de son 10 yıllık süreçte en fazla sayıda orman yangını pazar ve cumartesi günlerini içeren hafta sonu günlerinde çıktı. Geçen yıl orman yangınlarının yüzde 80'ine yakını haziran-ekim döneminde yaşandı. Bu dönemde çıkan bu yangınlardan etkilenen ormanlık alan miktarı toplam yanan ormanlık alanın yaklaşık yüzde 90'ını oluşturdu. 2023'te çıkan orman yangınlarının yüzde 86'sı gibi çok büyük bölümü sabah 8 akşam 8 saatleri arasında çıktı." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #orman yangını
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı adayını bugün açıklaması bekleniyor
        Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı adayını bugün açıklaması bekleniyor
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        İngiltere sokakları karıştı!
        İngiltere sokakları karıştı!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        Etkisi büyük oldu
        Etkisi büyük oldu
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi
        Yaralı şoför izin verdi, vatandaşlar meyveleri kasalarla götürdü
        Yaralı şoför izin verdi, vatandaşlar meyveleri kasalarla götürdü
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Habertürk Anasayfa