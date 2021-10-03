İzmir'de orman yangını çıktı!

Yangın 15.20 sıralarında Artıcak Mahallesi'nde bulunan otluk yangında henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, ormanlık alana sıçradı.

DHA'nın haberine göre, dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine alevler Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri ve 1 dozerle müdahale ediliyor.