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İzmir'de orman yangını 40 dakikada kontrol altına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede bölge ulaşan ekiplerin karadan ve havadan müdahaleleriyle 40 dakikada kontrol altına alındı

Giriş: 27.06.2023 - 18:33 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de orman yangını 40 dakikada kontrol altına alındı
İzmir'de orman yangını 40 dakikada kontrol altına alındı
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DHA

Bugün saat 17.00 sıralarında Olduruk Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı.

Duman ve alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 5 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılmaya başlayan alevlere ekipler 5 dakika içerisinde müdahale etmeye başladı.

Havadan ve kara ekiplerinin müdahalesiyle öncelikle ormanın kenarında çıkan yangının sık ağaçlıklı alana yayılması engellendi. Bir bölge içerisinde sıkıştırılan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla 40 dakika içerisinde geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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