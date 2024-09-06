İzmir'de orman yangını

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altında
İzmir Bergama'da çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda kontrol altına alındı
İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerce kontrol altına alındı.
Muratlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
AA'nın haberine göre; yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda gece saatlerinde kontrol altına alındı. Alevlerden etkilenen bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Muratlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 18.00'de çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi sevk edilmişti.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.