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        İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altında

        İzmir Bergama'da çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 20:32 Güncelleme: 07.09.2024 - 03:01
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        İzmir'de orman yangını
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        İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerce kontrol altına alındı.

        Muratlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

        AA'nın haberine göre; yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda gece saatlerinde kontrol altına alındı. Alevlerden etkilenen bölgede soğutma çalışması yapıldı.

        Muratlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 18.00'de çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi sevk edilmişti.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #Bergama
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