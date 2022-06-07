İzmir'de okulun çatısında yangın paniği

AA

İmbatlı Mahallesi 6087. Sokak'taki Havva Özişbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisler bölgede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. AA'nın haberine göre; yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürülen yangın, okulun çatısında hasara neden oldu.