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        Haberler Gündem YARIN İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ? 27 Kasım 2023 Pazartesi İzmir'de okul var mı, tatil olacak mı?

        Yarın İzmir'de okullar tatil mi? Gözler Valilik açıklamasında!

        İzmir'de etkisini gösteren olumsuz hava koşullarının ardından gözler valilikten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 26 Kasım Pazar günü meydana gelen yoğun yağışın ardından. deniz taşması sonucu yollar su altında kalırken milyonlarca veli ve öğrenci 27 Kasım Pazartesi İzmir'de okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. İşte MEB 27 Kasım Pazartesi İzmir'de okullarda tatile ilişkin son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2023 - 17:10 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:10
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        • 1

          İzmir'de okulların tatil durumu, veli ve öğrencilerin gündeminde yer alyor. İzmir'de etkisini gösteren olumsuz hava koşullarına karşı AFAD fırtına uyarısında bulunurken şiddetli yağışın ardından Konak ilçesi Alsancak semti ile Karşıyaka'nın Mavişehir ve Yalı mahallelerinde deniz taştı. Çok sayıdı ev ve işyerini su basarken gözler "27 Kasım yarın İzmir'de okullar tatil mi, okul var mı ve tatil olacak mı?" sorusunun yanıtına çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısında kar yağışı etkili olacak. Tatil haberi için İzmir Valiliğinden gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte 27 Kasım Pazartesi İzmir'de okulların durumu...

        • 2

          İZMİR'DE DENİZ TAŞTI!

          İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, vatandaşlar araçlarını kurtarmak için çaba harcadı. Deniz suyunun bastığı eğlence mekanından çıkamayan müzisyenleri itfaiye lastik botla kurtardı.

          SOKAKLAR SU ALTINDA KALDI

          İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçelerinde yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, çok sayıda iş yeri, apartman ve dükkanı su bastı.

          Kentte dün gün boyu devam eden yağmur, gece geç saatlerde etkisini artırdı. Fırtınanın da başlamasıyla Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi ile Aksoy Mahallesi'nde deniz taştı.

          Sahildeki sitelerin bahçeleri suyla doldu, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

        • 3

          "İKİNCİ BİR YÜKSELME İHTİMALİ DÜŞÜK"

          İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte deniz seviyesinin 1 metre yükseldiği belirtildi.

          Büyükşehir Belediyesinin tüm personel ve ekipmanıyla halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için özverili bir mücadele yürüttüğü vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

          "İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü dün, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığı verilere dayanarak, deniz kabarması ve aşır yağıştan kaynaklı deniz taşkını yaşanabileceğini belirterek vatandaşı uyarmıştı. Günün ilerleyen saatlerinde deniz seviyesi 1 metre yükseldi. Alsancak Kordon, Karşıyaka Yelken Kulübü ve Mavişehir'de deniz taşkını yaşandı. Taşkında zarar gören elektrik trafolarından kaynaklanan bölgesel elektrik kesintileri yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin modellerine göre, ikinci bir yükselme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Alınan verilere göre, rüzgarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesiyle birlikte deniz çekilmeye başlayacak."

        • 4

          SOYER'DEN AÇIKLAMA!

          İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

          "Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğünün referansıyla, uyarısını yaptığımız deniz taşması Bostanlı, Karşıyaka ve Alsancak'ın kıyı bölgelerinde gerçekleşti. Olağanüstü hava koşulları nedeniyle teyakkuza geçirdiğimiz 1200 mesai arkadaşımız, 250 iş makinesi ile geceden beri su tahliyesi yapıyor. Vatandaşlarımızın bu afetten en az etkilenmesi için İZSU, İtfaiye ve Fen İşleri ekiplerimizle canla başla çalışıyoruz. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

        • 5

          METEROLOJİ HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNİNİ YAYINLADI!

          Hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak Ülkemiz genelinde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği, ancak salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı ve mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

        • 6

          27 KASIM PAZARTESİ İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

          Olumsuz hava koşullarına göre yarın İzmir'de okulların tatil olup olmayacağı belirlenecek. 27 Kasım Pazartesi okulların durumu için İzmir Valiliği'nden gelecek son dakika açıklaması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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