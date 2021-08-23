İzmir'de okul servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni dönem okul servis ücretleri yüzde 15 zamlandı. Alınan bu karar, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin uygulaması önerilen öğrenci taşıma fiyat tarifesi şöyle;
0-3 kilometre mesafede öğrencinin haftanın iki günü okula gitmesi durumunda aylık 180 lira, haftanın 3 günü okula gitmesi durumunda 215 lira, haftanın 4 günü okula gitmesi durumunda 260 lira, haftanın 5 günü okula gitmesi durumunda 285 lira.
0-6 kilometre mesafedeki servis ücretleri ise öğrencinin haftanın 2 günü okula gitmesi durumunda aylık 220 lira, haftanın üç günü okula gitmesi durumunda 270 lira, haftanın dört günü okula gitmesi durumunda 320 lira, haftanın beş günü okula gitmesi durumunda 350 lira.
0-10 kilometre mesafede öğrencinin haftanın iki günü okula gitmesi durumunda aylık 235 lira, haftanın üç günü okula gitmesi durumunda 290 lira, haftanın dört günü okula gitmesi durumunda 340 lira, haftanın beş günü okula gitmesi durumunda 375 lira.
0-15 kilometre mesafede öğrencinin haftanın iki günü okula gitmesi durumunda aylık 275 lira, haftanın üç günü okula gitmesi durumunda 340 lira, haftanın dört günü okula gitmesi durumunda 410 lira, haftanın beş günü okula gitmesi durumunda 445 lira.
0-20 kilometre mesafede öğrencinin haftanın iki günü okula gitmesi durumunda aylık 330 lira, haftanın üç günü okula gitmesi durumunda 405 lira, haftanın dört günü okula gitmesi durumunda 490 lira, haftanın beş günü okula gitmesi durumunda 535 lira.
0-25 kilometre mesafede haftanın iki günü okula giden öğrenci için aylık 370 lira, haftanın üç günü okula gitmesi durumunda 460 lira, haftanın dört günü okula gitmesi durumunda 550 lira, haftanın beş günü okula gitmesi durumunda 600 lira.
0-30 kilometre mesafede haftanın iki günü okula giden öğrenci için aylık 400 lira, haftanın üç günü okula giden öğrenci için 500 lira, haftanın dört günü okula giden öğrenci için 595 lira, haftanın beş günü okula giden öğrenci için 655 lira.
0-35 kilometre mesafede haftanın iki günü okula giden öğrenci için aylık 420 lira, haftanın üç günü okula giden öğrenci için 520 lira, haftanın dört günü okula giden öğrenci için 620 lira, haftanın beş günü okula giden öğrenci için 685 lira.
0-40 kilometre mesafede haftanın iki günü okula giden öğrenci için aylık 440 lira, haftanın üç günü okula giden öğrenci için 550 lira, haftanın dört günü okula giden öğrenci için 660 lira, haftanın beş günü okula giden öğrenci için 730 lira.
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