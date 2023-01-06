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İzmir'de oksijen tüplerinin bulunduğu iş yerinde yangın

İzmir Bornova'da oksijen tüplerinin bulunduğu iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı

Giriş: 06.01.2023 - 07:21 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de oksijen tüplerinin bulunduğu iş yerinde yangın
Oksijen tüplerinin bulunduğu iş yerinde yangın
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AA

İzmir'in Bornova ilçesinde oksijen tüplerinin bulunduğu bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

AA'nın haberine göre; Bornova 5. Sanayi Sitesi 7419/9. Sokak'taki oksijen tüplerinin bulunduğu bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için büyük çaba harcadı.

İş yerinde hasara neden olan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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