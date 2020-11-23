İzmir'de müstakil binada çıkan yangında 1 kişi yaralandı

AA

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Elmalı Sokak'ta annesiyle yaşayan Kenan Taş'ın (43) evde yalnız olduğu sırada yangın çıktı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin evden yaralı olarak çıkardığı Kenan Taş, hastaneye kaldırıldı.

Daha önce akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle tedavi gördüğü öne sürülen Taş'ın, evden çıkarılışı sırasında çevrede toplanan bir grup, yangını çıkardığı iddiasıyla bu kişiye tepki gösterdi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası bina kullanılamaz hale geldi.

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Recep Yeşiltaş, gazetecilere Kenan Taş'ın daha önce psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle hastanede kaldığını, bir süredir yaşadığı mahallede ev ve araçlara zarar verdiği gerekçesiyle yeniden hastanede tedaviye alınması için imza toplandığını, yangını da kendisinin çıkardığını öne sürdü.